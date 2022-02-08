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Malatya Ticaret Borsası

AA, Volkan Kaşik - Ekonomi
 - Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 86,70 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 86,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören kuru kayısının fiyatı şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg83,6486,70

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haber

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