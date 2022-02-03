Malatya Ticaret Borsası
AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 142,68 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 142,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|142,68
|142,68
|Paketli gün kurusu kayısı
|Kg
|138,31
|138,31
|Kuru kayısı
|Kg
|70,00
|70,00
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|66,72
|66,72
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haber
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