Malatya Ticaret Borsası
AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 83,64 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 83,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|83,64
|83,64
|Organik kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|62,86
|62,86
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|43,64
|49,74
|Buğday
|Kg
|4,20
|4,20
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haber
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