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Malatya Ticaret Borsası

AA, Volkan Kaşik - Ekonomi
 - Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 90 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg90,0090,00
Gün kurusu kayısıKg52,0052,00
İslimli kabuk kurusuKg50,0050,00
Kuru üzüm Kg10,0010,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haber

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