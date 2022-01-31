Malatya Ticaret Borsası
AA, Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 90 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|90,00
|90,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|52,00
|52,00
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|50,00
|50,00
|Kuru üzüm
|Kg
|10,00
|10,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haber
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