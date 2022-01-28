Malatya Ticaret Borsası
AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 115 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|115,00
|115,00
|Kurusu kayısı
|Kg
|48,00
|88,77
|Arpa
|Kg
|1,90
|1,90
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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