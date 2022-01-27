Malatya Ticaret Borsası
AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 40,48 ila 97,51 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 40,48 ila 97,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|40,48
|97,51
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|70,00
|70,00
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|64,25
|64,25
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|74,00
|74,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haber
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