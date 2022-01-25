Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 75-92 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 75-92 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|75,00
|92,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|77,00
|80,00
|Arpa
|Kg
|2,40
|2,40
|Buğday
|Kg
|2,80
|2,80
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
Malatya, Ticaret, Buğday, Arpa, Güncel, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500