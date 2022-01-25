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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 75-92 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 75-92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg75,0092,00
Gün kurusu kayısıKg77,0080,00
ArpaKg2,402,40
BuğdayKg2,802,80

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Malatya, Ticaret, Buğday, Arpa, Güncel, Haber

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