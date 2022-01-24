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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 78 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg59,0078,00
Gün kurusu kayısıKg68,3170,00
Organik gün kurusu kayısıKg69,0069,00
Gün kurusu ıskartasıKg38,6038,60

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haber

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