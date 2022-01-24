Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 78 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|59,00
|78,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|68,31
|70,00
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|69,00
|69,00
|Gün kurusu ıskartası
|Kg
|38,60
|38,60
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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