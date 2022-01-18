Malatya Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 64,37 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 64,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg21,2564,37
Kayısı çekirdeği tatlı kabukluKg14,0014,00
ArpaKg2,202,20
BuğdayKg2,402,40

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri

Malatya, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title