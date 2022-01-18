Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 64,37 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 64,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|21,25
|64,37
|Kayısı çekirdeği tatlı kabuklu
|Kg
|14,00
|14,00
|Arpa
|Kg
|2,20
|2,20
|Buğday
|Kg
|2,40
|2,40
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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