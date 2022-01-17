Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 87,33 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 87,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|87,33
|87,33
|5 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|69,50
|69,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Dut pekmezi
|Kg
|40,82
|40,82
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haber
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