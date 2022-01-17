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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 87,33 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 87,33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg87,3387,33
5 nolu şekerpare kayısıKg69,5069,50
Endüstriyel kuru kayısıKg20,0020,00
Dut pekmeziKg40,8240,82

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haber

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