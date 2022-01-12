Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 83,03 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 83,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|39,72
|83,03
|Organik kuru kayısı
|Kg
|70,00
|70,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|60,59
|60,59
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|55,00
|55,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|20,11
|20,11
|Ceviz içi ikinci kalite
|Kg
|42,25
|42,25
|Kuru incir
|Kg
|70,00
|70,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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