Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 123,80 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 123,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|123,75
|123,80
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|79,00
|90,00
|Kuru kayısı
|Kg
|85,60
|85,60
|Gün kurusu ıskartası
|Kg
|20,00
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|22,50
|22,50
|Dut kurusu
|Kg
|30,67
|35,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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