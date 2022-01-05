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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 70 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg51,5870,00
Gün kurusu kayısıKg65,0065,00
Dut kurusuKg14,0014,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

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