Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 95 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|95,00
|95,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|90,00
|90,00
|Kuru kayısı
|Kg
|68,00
|89,30
|Arpa
|Kg
|2,27
|2,27
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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