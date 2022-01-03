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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 80 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg46,6080,00
Gün kurusu kayısıKg62,0062,00
Dut kurusuKg45,0045,00

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AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

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