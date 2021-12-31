Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 93,38 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 93,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|93,38
|93,38
|Kuru kayısı
|Kg
|44,86
|68,00
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|29,85
|29,85
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|60,00
|60,00
|Buğday
|Kg
|4,40
|4,40
|Kestane
|Kg
|40,82
|40,82
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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