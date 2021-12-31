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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 93,38 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 93,38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg93,38

93,38

Kuru kayısıKg44,86

68,00

Kesmelik kuru kayısıKg29,85

29,85

Gün kurusu çekirdek içiKg60,00

60,00

BuğdayKg4,40

4,40

KestaneKg40,82

40,82

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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