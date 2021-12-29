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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 96 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Jumbo kuru kayısıKg96,0096,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg93,0093,00
4 No'lu şekerpare kayısıKg88,0088,00
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg90,0090,00
Kayısı çekirdeği içi tatlıKg52,0052,00
BuğdayKg5,805,80

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AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri

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