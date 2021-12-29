Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 96 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kuru kayısı
|Kg
|96,00
|96,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|93,00
|93,00
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|88,00
|88,00
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|90,00
|90,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|52,00
|52,00
|Buğday
|Kg
|5,80
|5,80
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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