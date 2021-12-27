Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda endüstriyel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda endüstriyel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Dut kurusu
|Kg
|40,61
|40,61
|Kuru domates
|Kg
|16,50
|16,50
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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