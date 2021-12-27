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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası'nda endüstriyel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda endüstriyel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Endüstriyel kuru kayısıKg25,0025,00
Dut kurusuKg40,6140,61
Kuru domatesKg16,5016,50

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AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

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