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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg88,0088,00
Kuru kayısıKg55,0080,00
Gün kurusu kayısıKg55,0055,00
İslimli kabuk kurusuKg25,0025,00
Gün kurusu çekirdek içiKg65,8476,75

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AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri

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