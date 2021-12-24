Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|88,00
|88,00
|Kuru kayısı
|Kg
|55,00
|80,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|55,00
|55,00
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|25,00
|25,00
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|65,84
|76,75
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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