Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 68,50 ile 69 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 68,50 ile 69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|68,50
|69,00
|5 No'lu natürel kayısı
|Kg
|47,00
|47,00
|Gün kurusu
|Kg
|43,05
|43,05
|Kuru kayısı
|Kg
|30,00
|43,00
|Natürel kesmelik kayısı
|Kg
|20,00
|27,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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