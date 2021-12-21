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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 68,50 ile 69 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 68,50 ile 69 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
4 No'lu şekerpare kayısıKg68,5069,00
5 No'lu natürel kayısıKg47,0047,00
Gün kurusuKg43,0543,05
Kuru kayısıKg30,0043,00
Natürel kesmelik kayısıKg20,0027,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

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