Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 80 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|52,00
|80,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|51,50
|51,50
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|47,73
|47,73
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|46,00
|46,00
|Dut kurusu
|Kg
|30,01
|30,01
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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