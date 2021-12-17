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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 80 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg52,0080,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg51,5051,50
Gün kurusu kayısıKg47,7347,73
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg46,0046,00
Dut kurusuKg30,0130,01

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri

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