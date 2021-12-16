Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 47 ila 80 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 47 ila 80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|47,00
|80,00
|6 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|68,39
|68,39
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|59,18
|59,18
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500