Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 64,26 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 64,26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|64,26
|64,26
|Gün kurusu
|Kg
|55,00
|55,00
|5 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|56,00
|56,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|58,50
|58,50
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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