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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 64,26 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 64,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg64,2664,26
Gün kurusuKg55,0055,00
5 No'lu şekerpare kayısıKg56,0056,00
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg58,5058,50

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

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