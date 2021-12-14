Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 88 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|50,00
|88,00
|Gün kurusu
|Kg
|65,35
|65,35
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|41,00
|44,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|43,30
|43,30
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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