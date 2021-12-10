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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 47,89-76 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 47,89-76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg47,8976,00
Gün kurusu kayısıKg64,0064,00
Dut kurusuKg14,0014,00
ArpaKg3,153,15

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri

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