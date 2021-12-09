Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 83 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|83,00
|83,00
|Kuru kayısı
|Kg
|53,06
|56,78
|Gün kurusu
|Kg
|49,51
|49,51
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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