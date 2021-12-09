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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 83 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra şekerpare kayısıKg83,0083,00
Kuru kayısıKg53,0656,78
Gün kurusu Kg49,5149,51

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

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