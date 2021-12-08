Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 65 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|48,20
|65,00
|Küçükbaş kemikli et
|Kg
|61,90
|61,90
|Büyükbaş kemikli et
|Kg
|55,90
|55,90
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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