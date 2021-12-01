Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kesilmiş kuru kayısının kilogramı en yüksek 73,11 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kesilmiş kuru kayısının kilogramı en yüksek 73,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|68,05
|73,11
|Kuru kayısı
|Kg
|50,00
|65,26
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|40,50
|40,50
|5 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|53,00
|55,50
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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