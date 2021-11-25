Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda kesilmiş kuru kayısının kilogramı 65,76 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kesilmiş kuru kayısının kilogramı 65,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|65,76
|65,76
|Kuru kayısı
|Kg
|57,00
|57,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|52,43
|52,43
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500