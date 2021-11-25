Malatya Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya Ticaret Borsası

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kesilmiş kuru kayısının kilogramı 65,76 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kesilmiş kuru kayısının kilogramı 65,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kesilmiş kuru kayısıKg65,7665,76
Kuru kayısıKg57,0057,00
Natürel kuru kayısıKg52,4352,43
Endüstriyel kuru kayısıKg25,0025,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title