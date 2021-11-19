Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 60,60 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 60,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|52,00
|60,60
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|47,00
|47,00
|Erik kurusu
|Kg
|25,00
|25,00
|Dut kurusu
|Kg
|20,00
|20,00
|Sanayi tipi elma
|Kg
|1,14
|1,21
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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