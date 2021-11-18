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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 41,17 ila 66,87 lira arasından satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 41,17 ila 66,87 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg41,1766,87
2 No'lu şekerpare kayısıKg65,5865,58
6 No'lu organik kuru kayısıKg43,0043,00
Gün kurusu kayısıKg29,0029,00
BuğdayKg2,442,44

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AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri

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