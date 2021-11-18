Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 41,17 ila 66,87 lira arasından satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 41,17 ila 66,87 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|41,17
|66,87
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|65,58
|65,58
|6 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|43,00
|43,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|29,00
|29,00
|Buğday
|Kg
|2,44
|2,44
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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