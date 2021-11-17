Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|54,50
|58,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|48,00
|51,05
|Kuru kayısı
|Kg
|50,00
|54,29
|6 No'lu natürel kayısı
|Kg
|33,00
|33,00
|Organik kesmelik kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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