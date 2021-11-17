Malatya Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya Ticaret Borsası

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısıKg54,5058,00
Organik kuru kayısıKg48,0051,05
Kuru kayısıKg50,0054,29
6 No'lu natürel kayısıKg33,0033,00
Organik kesmelik kayısıKg30,0030,00

Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine CHP'li vekillerin açtığı dövizler damga vurdu

Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine CHP'li vekillerin açtığı dövizler damga vurdu

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title