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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı en yüksek 74,20 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı en yüksek 74,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Jumbo kuru kayısıKg70,9074,20
Kuru kayısıKg47,2059,00
Organik kuru kayısıKg45,0045,00
AyçekirdeğiKg7,257,25

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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