Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı en yüksek 74,20 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı en yüksek 74,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kuru kayısı
|Kg
|70,90
|74,20
|Kuru kayısı
|Kg
|47,20
|59,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|45,00
|45,00
|Ayçekirdeği
|Kg
|7,25
|7,25
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500