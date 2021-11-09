Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 40,80 ila 43,86 lira arasından satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 40,80 ila 43,86 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|40,80
|43,86
|Organik kuru kayısı
|Kg
|39,25
|39,25
|Gün kurusu
|Kg
|33,17
|33,17
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|28,00
|28,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|28,00
|28,00
Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500