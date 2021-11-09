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Malatya Ticaret Borsası

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 40,80 ila 43,86 lira arasından satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 40,80 ila 43,86 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg40,8043,86
Organik kuru kayısıKg39,2539,25
Gün kurusuKg33,1733,17
İslimli kabuk kurusuKg28,0028,00
Kayısı çekirdeği içi tatlıKg28,0028,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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