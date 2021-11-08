Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli gün kurusu kayısının kilogramı 77,90 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli gün kurusu kayısının kilogramı 77,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli gün kurusu kayısı
|Kg
|77,90
|77,90
|Kuru kayısı
|Kg
|60,00
|60,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|44,79
|44,79
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,63
|6,63
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|60,00
|60,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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