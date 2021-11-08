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Malatya Ticaret Borsası

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda paketli gün kurusu kayısının kilogramı 77,90 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda paketli gün kurusu kayısının kilogramı 77,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Paketli gün kurusu kayısıKg77,9077,90
Kuru kayısıKg60,0060,00
Organik kuru kayısıKg44,7944,79
Endüstriyel kuru kayısıKg6,636,63
Gün kurusu çekirdek içiKg60,0060,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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