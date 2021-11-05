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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 50,03 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 50,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg35,0050,03
4 No'lu organik kuru kayısıKg49,4949,49
Organik yarma kayısıKg41,0041,00
Organik kuru kayısıKg40,0048,00
AyçekirdeğiKg8,948,94

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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