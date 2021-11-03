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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 64,40 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 64,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Organik kuru kayısıKg64,40

64,40

Kuru kayısıKg41,88

58,26

Gün kurusu kayısı çekirdek içi Kg42,20

42,20

Kayısı çekirdek kabukluKg6,70

6,70

Nohut Kg5,50

5,50

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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