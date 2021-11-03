Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 64,40 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 64,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|64,40
|64,40
|Kuru kayısı
|Kg
|41,88
|58,26
|Gün kurusu kayısı çekirdek içi
|Kg
|42,20
|42,20
|Kayısı çekirdek kabuklu
|Kg
|6,70
|6,70
|Nohut
|Kg
|5,50
|5,50
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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