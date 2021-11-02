Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 84,97 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 84,97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|84,97
|84,97
|Kuru kayısı
|Kg
|53,66
|53,66
|Paketli gün kurusu kayısı
|Kg
|79,51
|79,51
|Arpa
|Kg
|2,53
|2,53
|Sanayi tipi elma
|Kg
|1,11
|1,17
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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