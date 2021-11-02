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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 84,97 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 84,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısıKg84,9784,97
Kuru kayısıKg53,6653,66
Paketli gün kurusu kayısıKg79,5179,51
ArpaKg2,532,53
Sanayi tipi elmaKg1,111,17

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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