Malatya Ticaret Borasında Haziran Ayı Meclisi toplandı

Malatya Ticaret Borsası Haziran Ayı Meclis Toplantısında konuşan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, bu yılki kayısı rekoltesinin ihracata yetecek kadar olduğunu söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Haziran Ayı Meclisi, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal Başkanlığı'nda borsa meclis salonunda gerçekleştirildi. Yönetim kurulu ve üyelerin katılımı ile gerçekleşen meclisin açılışında konuşan Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, kayısı da yeni hasat döneminin başladığını ifade ederek sezonun kayısı üreticilerine hayırlı olmasını diledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından bu yılki kayısı rekoltesinin 87 bin 642 ton olarak açıklandığını belirten Ünal, "Ancak görüyoruz ki rekolte üzerinde algı operasyonu yapılıyor. Kimileri bu rekoltenin daha fazla, kimileri ise daha az olduğunu iddia ediyor. Kimse buna inanmasın, burada açıklanan rekolteye herkes güvensin" dedi.

Daha sonra söz alan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise, Haziran ayında yapılan faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi. Bu ayı borsa olarak dolu dolu geçirdiklerini belirten Özcan, "Ege ihracatçılar Birliği ile Malatya'da ki kuru meyve sektör toplantısını düzenledik. Özellikle bununla birlikte Valimiz, Ticaret Borsasında 2019 yılı rekolte çalışmalarının sonucunu ortaya çıkaran kayısı rekoltesini ilk defa Malatya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde paydaşlarının da katılımı ile burada açıkladı" şeklinde konuştu.

Açıklanan rekolte ile ilgili kamuoyunda bir takım manipülasyonların olduğunu ifade eden Özcan, "Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonda 20 günlük bir çalışma ile bu sonuç ortaya çıkmıştır. Tüm paydaşlarımızın sahada çalışması ile rekolte ortaya konulmuştur. Mevcut rekolte ihracata yetecek kadar gözüküyor. Hasat dönemi yeni başladı, çalışmalarla biraz daha net olarak ortaya çıkacaktır. Resmi rekoltenin hem ihracatçı hem de ithalatçı açısında ciddi anlamda yol göstereceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'da kayısıların hasadından önce civar illerde erkenci dedikleri kayısıların Malatya kayısısı olarak piyasa sürüldüğünü de anımsatan Özcan, "Duyduğumuz rahatsızlığı birçok kez dile getirdik. Bununla ilgili alınması gereken tüm tedbirleri paylaştık. Geldiğimiz noktada da yaklaşık 1 yıldır Ticaret Borsası Yönetimi olarak kayısı ile ilgili vurgulayıcı çalışmalar sonucunda son günlerde gördüğümüz Türkiye'de kuru ve yaş meyvede sektörel konuşulan en önemi konu kayısı olmuştur" dedi.

Özcan, borsa olarak yaptıkları çalışmalarla kayısının hak ettiği yere geleceğini de sözlerine ekledi.

Hububatta sezonunun da açıldığını dile getiren Özcan, "Şuan arpa 1.10-1.55 kuruş arasında işlem görüyor. Yine buğday fiyatlarında ciddi artış görülüyor. Makarnalık dediğimiz kaliteli buğday fiyatı 1.40-1.60 kuruş arasında işlem görmekte. Hem hububat, hem hayvancılık hem de kayısı üreticilerine bu yılki sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA