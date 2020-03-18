Malatya Teknopark'ta bitkisel solüsyonla kaplanmış 3 katmanlı maske u¨retildi İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta, bitkisel bir solüsyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske üretildi.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta, bitkisel bir solüsyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske üretildi.

Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Adnan Fatih Kocamaz, yazılı açıklamasında, Malatya Teknokent faaliyeti sürdüren bir firmanın enfekte olma riskini ortadan kaldıran bitkisel solüsyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske u¨rettiğini bildirdi.

Maskedeki orta katmanın, bitkisel uc¸ucu yagˆlar, biyouyumlu hidrojeller ve biyouyumlu polimer yapılar kullanılarak oluşturulduğunu belirten Kocamaz, şöyle devam etti:

"En önemli özelliği orta kısımdaki nonwoven kumaşa emdirilen solüsyonun dogˆal ve bitkisel uçucu yağˆlardan oluşan bir mix karıs¸ım ö¨zelliğˆine sahip olmasıdır. Bu solüsyon iç¸erisinde kullanılan bileş¸enler dünyanın en önde gelen bilimsel makalelerin yayınlandığı Web of Science'daki ilgili bilimsel yayınlarda, bu konuda yapılan doktora ve yu¨ksek lisans tezlerinin yanı sıra eski c¸ağlardan beri sağlık alanında kullanıldığı ve solüsyon iç¸eriğinin antibakteriyel, antifungal, antiviral özelliklere sahip olduğˆu ve faydaları ispatlanmış¸tır. Doğal, bitkisel aynı zamanda da biyouyumlu olması, insanlar ve hayvanlar üzerinde hiç¸bir yan etkisi olmadığˆını kanıtlanmaktadır."

Kocamaz, maskenin laboratuvarda test edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Malatya Teknokent'te geliştirilen maske İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından test edilerek 24 saate kadar koruma özelliğinin devam ettiği belgelenmiştir. Bu özelliğiyle diğer maskelerden ayrılmaktadır. Piyasada var olan eşlenikleri 4-6 saat arası koruma sağlayabilirken Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır. Geliştirilen maskenin bu üstün özelliklerinden dolayı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden çok yüklü miktarlarda sipariş verilmeye başlanmıştır."

Kaynak: AA