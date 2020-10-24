Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialar
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Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialar

24.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:40
Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialar

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesinde tarihi nitelikte olduğu ifade edilen binaların yıkılacağı yönündeki iddialar üzerine kurum uzmanlarının teknik rapor oluşturduğunu ve raporun Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu...

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesinde tarihi nitelikte olduğu ifade edilen binaların yıkılacağı yönündeki iddialar üzerine kurum uzmanlarının teknik rapor oluşturduğunu ve raporun Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderildiğini belirtti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde haber konusu olan Sultansuyu Tarım İşletmesi alanı içerisinde bulunan binalarla ilgili olarak

Malatya Müze Müdürlüğünden 2 uzmanın yerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu incelemeler neticesinde teknik rapor oluşturulmuştur. Bu rapor Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Söz konusu alanda Kurul tarafından görevlendirilecek uzmanlar yerinde inceleme yaparak binaların tescile haiz olup olmadığı ile ilgili raporunu Kurulun değerlendirmesine sunacaktır. Kurul tarafından nihai karar verilinceye kadar ilgili idare tarafından alanda herhangi bir işlem yapılmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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