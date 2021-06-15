Malatya STK platformundan İsrail'e tepki
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Malatya STK platformundan İsrail'e tepki

Malatya STK platformundan İsrail'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, Filistinlilere karşı İsrail tarafından yapılan zulüm basın açıklaması ile protesto edildi.

Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, Filistinlilere karşı İsrail tarafından yapılan zulüm basın açıklaması ile protesto edildi. Basın açıklaması sonrası ise fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Malatya Soykan meydanında basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan Malatya Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, "İsrail mallarının boykot edilmesi amacı ile yaptığımız istişarelerde yerel marketlerin ve Malatya halkının duyarlılığı bizleri memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.

Söylemez, "Savaş sonrası Gazze şehrinde binlerce evin harap olmasından dolayı Malatya'mız adına Türkiye'deki diğer illerimize örnek olacak Malatya'lılar Apartmanı'nın inşa edilmesi ile ilgili düşüncemizi Filistin yerel yönetimleri ile paylaştık" diyerek, "Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye hazırız. Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Malatya Sivil Toplum Kuruluşları olarak haklı Filistin davasını unutturmamak ve yaraları sarmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan da konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra Filistinlere karşı İsrail tarafından yapılan zulümün fotoğrafları sergilendi. - MALATYA

Malatya STK platformundan İsrail'e tepki
Malatya STK platformundan İsrail'e tepki
Malatya STK platformundan İsrail'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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