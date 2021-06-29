Malatya standı yoğun ilgi görüyor
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Malatya standı yoğun ilgi görüyor

Malatya standı yoğun ilgi görüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul Kongre Merkezi'nde "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarı ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

İstanbul'da düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarında yer alan Malatya standı yoğun ilgi görüyor. Fuar açılış töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya mutfağı ve gastronomisi sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor" dedi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın açmış olduğu stant ilk gün yoğun ilgi gördü. AB Coğrafi İşaret Belgeli Malatya Kayısısı başta olmak üzere Malatya'nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı ve ikram edildiği stant dolup taştı.

Malatya türkülerinin de yer aldığı Malatya standında Malatya Kağıt Kebabı, kiraz yaprağı köftesi, içli köfte, analı kızlı, patlıcan tava, Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, kayısı çekirdeği kahvesi gibi birbirinden farklı ve lezzetli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: Bültenler

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