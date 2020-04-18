Malatya sokakları boş kaldı
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Malatya

Malatya sokakları boş kaldı

Malatya sokakları boş kaldı Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması büyükşehirlerde hayata geçirildi.

18.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:20
Malatya sokakları boş kaldı

Malatya sokakları boş kaldı

MALATYA - Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması büyükşehirlerde hayata geçirildi. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı Malatya'nın ana meydanları da kısıtlama ile birlikte sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'da 17-18 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle Malatya sokakları ve yollar boş kaldı. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı kentin en işlek yerleri olan Soykan Meydanı, Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, Akpınar Mahallesi, 15 Temmuz meydanı gibi yerler de sessizliğe büründü.

Sadece güvenlik güçleri ile kısıtlamadan muaf olan görevlilerin sahada olduğu Malatya'da eczaneler, fırınlar, Sağlık kuruluşları ise açık. Polis ekipleri şehrin birçok noktasında sıkı güvenlik tedbirleri alırken, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

Malatya sokakları boş kaldı

Kaynak: İHA

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