Malatya-Sivas Ulaşımı Güvenli Hale Geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya-Sivas karayolunda çift tüplü 6 tünel ile viyadük inşa edilmesine ilişkin "Geçmiş dönemdeki kazalar ve sıkıntıların bertaraf edildiği, trafik sorununun minimuma indirildiği çok önemli bir hayat kurtarıcı rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Çalık'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Malatya-Sivas karayolunun en sıkıntılı noktalarından olan Hekimhan ile Hasançelebi arasına çift tüplü 6 tane tünelin inşaatı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 385 metre uzunluğundaki Hasan Çelebi Viyadüğündeki çalışmalar ise sürüyor.



AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile viyadük inşaatında incelemelerde bulunan Çalık, Malatya-Sivas karayolu güzergahında yol konforunu en üst seviyeye çıkartacak projenin, 45 milyon lira yatırım maliyetine sahip olduğunu belirtti.

Projeyle Malatya-Sivas karayolu üzerindeki keskin ve dar virajların tamamen açıldığını dile getiren Çalık, "Viyadük bölgemiz için hayati bir öneme sahip. Geçmiş dönemdeki kazalar ve sıkıntıların bertaraf edildiği, trafik sorununun minimuma indirildiği çok önemli bir hayat kurtarıcı rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Malatya'nın gelişmesi noktasında karayollarının ve ulaşım altyapısının çok önemli olduğunu kaydetti.