Malatya-Sivas karayolu ulaşıma kapandı
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Malatya-Sivas karayolu ulaşıma kapandı

Malatya-Sivas karayolu, yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapandı.

12.02.2020 20:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:51
Malatya-Sivas karayolu ulaşıma kapandı

Malatya-Sivas karayolu, yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapandı.


Kar yağışının etkisini göstermeye başladığı Malatya-Sivas karayolunda, ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı. Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a giden araçlar ise Malatya'nın Hekimhan ilçesinde trafik polislerince bekletiliyor.


Ekiplerin karla kaplı yolu ise yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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