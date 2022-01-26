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Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya-Sivas kara yolu açıldı.

MALATYA (AA) - Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya- Sivas kara yolu açıldı.

Malatya-Sivas kara yolunun araç trafiğine açılabilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı, zincirli araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Çekicili (tır) araçlara ise izin verilmiyor.

Malatya-Elazığ kara yolunda ise yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişleri geçici olarak durduruldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kale ilçesinde Malatya-Elazığ kara yolu çift yönlü tır geçişine kapatıldı.

Polis ekipleri, kar lastiği veya zincir takılı olması şartıyla otomobillerin yola devam etmesine müsaade ediyor.

Araçlarını yol kenarlarına park eden tır sürücüleri yolun açılmasını bekliyor.

Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri

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