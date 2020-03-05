Malatya semiha yıldırım'dan malatya'daki depremzedelere ziyaret
Haberler » Güncel » Malatya semiha yıldırım'dan malatya'daki depremzedelere ziyaret - Haber

Malatya semiha yıldırım'dan malatya'daki depremzedelere ziyaret

Semiha Yıldırım'dan Malatya'daki depremzedelere ziyaretTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.

05.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:23
Malatya semiha yıldırım'dan malatya'daki depremzedelere ziyaret

'dan 'daki depremzedelere ziyaret

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, 'ın ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Malatya'da evleri yıkılan ve ardından konteynerlere yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetiyle can ve mal kaybının yaşandığı Malatya'da, evleri yıkılan depremzedeler için konteynerler kuruldu. Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret eden Semiha Yıldırım, daha sonra Malatya'ya gelerek, 25 konteynerin kurulduğu kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Düzyol Mahallesi'ne geldi. Burada depremzedelerle sohbet eden Yıldırım, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Malatya semiha yıldırım'dan malatya'daki depremzedelere ziyaret
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler