Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı
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Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı

09.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:33

Malatya Şeker Fabrikası'nda 1 Eylül'de başlayan pancar alım kampanyası devam ediyor.

Malatya Şeker Fabrikası'nda 1 Eylül'de başlayan pancar alım kampanyası devam ediyor. Şu ana kadar üreticiden 520 bin ton pancar alınarak işlenirken, bundan 42 bin ton şeker üretimi gerçekleştirdi. Fabrika, bu yılki kampanya ile son 30 yılın en verimli ve başarılı dönemini geçiriyor.

Malatya Şeker Fabrikası'nda Eylül ayında başlayan pancar alım süreci aralıksız devam ediyor. Fabrika çarklarının 24 saat çalıştığı kampanya döneminde şu ana kadar çiftçiden 520 bin ton pancar alımı gerçekleştirildi. Şeker-İş Sendikası Başkanı Nuri Murat, 1 Şubat'a kadar sürmesi beklenen alım kampanyasına kadar yaklaşık 120 bin daha pancar alımının yapılacağını belirtti.

Malatya Şeker Fabrikası'nın son 30 yılın en verimli kampanya sürecini geçirdiğini belirten Başkan Murat, "Şu ana kadar 350 bin ton pancar işledik. Bunun karşılığında 42 bin ton şeker, 10 bin ton melas yaklaşık 100 bin ton da yaş küspe elde ettik" dedi.

Kampanyanın 1 Şubat'ta sona ereceğini ifade eden Murat, "6 gibi bir süre kampanya alımı gerçekleşecek toplamda. Son 30 yılın en verimli kampanyasını yaşıyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Sendika olarak yıllardır Malatya Şeker Fabrikası'nın kapatılmaması adına mücadele ettiklerini ve bugünkü yaşanan başarının da bunun kanıtı olduğunu dile getiren Murat, "Fabrikamız Malatya için büyük bir gelir kaynağı. Buradan bizim tahminlerime göre 100 bin insan dolaylı yoldan kazanıyor. 500 milyon TL'lik katma değer sunacak bu fabrikanın yaşatılması lazım" diye konuştu.

Başkan Murat, özellikle son dönemlerde Yazıhan ilçesindeki Boztepe Barajının da sulamaya açılması ile bölgenin veriminin arttığını ve bu durumunda fabrikalarının kaderini değiştirdiğini sözlerine ekledi.

(Erdal Akbuğa/İHA)

Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı
Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı
Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı
Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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