Malatya Şeker Fabrikası mısır, arpa ve buğday alımı da yapacak

Malatya Şeker Fabrikasının, şeker pancarının yanı sıra üreticilerle mısır, arpa ve buğday üretim anlaşması yaparak alım yapacağı bildirildi.

Malatya Şeker Fabrikasının, şeker pancarının yanı sıra üreticilerle mısır, arpa ve buğday üretim anlaşması yaparak alım yapacağı bildirildi.

Malatya Şeker Fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa, Sivas, Adıyaman ve Gaziantep'te sözleşmeli pancar ekimi yaptırdığı çiftçilerle mısır, arpa ve buğday ekimi sözleşmesi de yaparak destek olacak.

Fabrika Müdürü Suat Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilere ek destek olarak Toprak Mahsülleri Ofisi'nin açıklayacağı taban fiyatların yüzde 2 fazlasını ödeyerek üreticilere destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Ekime katılan çiftçilere ürün bedellerinin sonunda ödenmek üzere iki avans verileceğini aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Çiftçimizin tohum, suni gübre ve sulama ekipmanları Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) tarafından ürün bedellerinde ödenmek üzere faizsiz bir şekilde temin edilecek. Bundan dolayı da PANKOBİRLİK'e de bu projenin içerisinde yer aldıkları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ürünün tesliminde ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu fiyatın en az yüzde 2'si oranında bir prim uygulanarak, çiftçinin daha çok gelir elde etmesini amaçlıyoruz. Bu projenin ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olması dileğiyle tüm çiftçilerimizin taahhütlerini bekliyoruz."

Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa, Sivas, Adıyaman ve Gaziantep illerinde daha önce 3 yılda bir nöbetleşe ekim süreci uyguladıklarını hatırlatan Altun, kalan 2 yılda da mısır, arpa ve buğday ekimi gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bu kapsamda çiftçilerin kendileriyle 3 yıl boyunca ekim yapabileceğini vurgulayan Altun, "Çiftçinin tarlasını hiçbir zaman boş bırakmayacağız. Şu ana kadar 210 çiftçi taahhütte bulundu. 50 bin ton civarında arpa, buğday, mısır ekimi yaptıracağız. Bunun karşılığında da çiftçiye yüksek miktarda gelir sağlayacağımızı tahmin etmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA